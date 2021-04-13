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13 апреля 17:08
автор: Владислав Корегин

Крикунов занял должность консультанта в московском «Динамо»

Ранее он специалист покинул должность главного тренера команды.

Бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подтвердил, что он останется в клубной системе бело-голубых.

Отмечается, что 70-летний специалист займет должность консультанта команды. Сегодня, 13 марта, стало известно, что место главного тренера столичного клуба занял Алексей Кудашев.

– Останусь ли в «Динамо» в роли консультанта? Да, останусь. Буду работать по всей системе «Динамо». Клуб – это ведь большое хозяйство. У нас две команды ВХЛ – одна в Санкт-Петербурге, другая здесь. Тем более в Санкт-Петербурге работает мой бывший игрок Эдуард Занковец, – цитирует Крикунова Sport24.

В сезоне 2020/21 «Динамо» заняло третью строчку в регулярном чемпионате , а во втором раунде плей-офф потерпели поражение в серии от петербургского СКА (1-4).

Отечественный специалист возглавлял московскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне «Динамо» завершило регулярный чемпионат КХЛ на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка. В первом раунде плей-офф они обыграли «Северсталь» (4-1), а затем уступили СКА (1-4).

источник: Sport24.ru
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