ЭСК РФС признала, что судья Левников не допустил ошибок в матче «Локомотив» – «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала верными спорные решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак».

Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми, – цитирует Хачатурянца «Чемпионат». – Почти по всем вопросам было единогласное решение. Все решения признали верными».

11 апреля в 25-м туре чемпионата России «Локомотив» дома обыграл «Спартак» со счетом 2:0.

Красно-белые опротестовали три решения Левникова и его помощников. По мнению руководства «Спартака», арбитр должен был назначить три пенальти: на 44-й минуте за не зафиксированное судьями нарушение Александра Сильянова против Квинси Промеса, а также на 52-й и 87-й минутах после попаданий мяча в руки защитников «Локомотива» Пабло и все того же Сильянова.