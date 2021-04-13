Игорь Чугайнов: После неудачи с «ПСЖ» в первом матче «Бавария» будет опасна вдвойне

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов поделился ожиданиями от ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией».

Напомним, игра между командами состоится сегодня, 13 апреля, в 22:00 мск. Первый матч завершился победой парижан в Мюнхене со счетом 3:2.

– «Бавария» – серьезный клуб, сбрасывать со счетов который не стоит при любых раскладах. Но все же, если французский клуб сыграет предельно собрано и дисциплинировано, то, думаю, пройдет дальше. Парижанам еще рано праздновать выход в полуфинал. После неудачи в первой встрече «Бавария» опасна вдвойне, – приводит слова Чугайнова «МК-Спорт».