РФС условно наказал «Спартак» проведением одного матча чемпионата без зрителей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать «Спартак» за неподобающее поведение болельщиков во время выездного матча 25-го тура чемпионата России против «Локомотива» в минувшее воскресенье, 11 апреля.

Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Было скандирование болельщиками «Спартака» по расовой принадлежности, цвету кожи в отношении Гилерме. Это не первый случай. Наказание – штраф «Спартаку» 500 тысяч и обязать провести один домашний матч без зрителей условно. Испытательный срок до конца сезона-2021/22», – цитирует Григорьянца «РИА Новости».

Напомним, что ранее стало известно, что КДК РФС принял решение дисквалифицировать вратаря «Локомотива» Гилерме на два матча за провокационный действия по отношению к болельщикам красно-белых.

11 апреля железнодорожники на своем поле обыграли «Спартак» со счетом 2:0.