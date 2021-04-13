Заседание КДК по поводу визита Сухины в судейскую пройдет 16 апреля

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, когда будет рассмотрено дело начальника московского «Локомотива» Станислава Сухины.

«Что касается обращения «Спартака» по поводу Сухины, они обратились в КДК с просьбой разбора эпизода. Мы получили данное обращение поздно, около 22 часов. Мы не могли уведомить своевременно Сухину, но мы выяснили, что он в командировке. Его присутствие обязательно при рассмотрении вопроса. Мы направили вопрос в департамент судейства, чтобы были дополнительные рапорты по его присутствию в судейской комнате. Также мы обратились к клубам по предоставлению дополнительных видео и записей с камер. В связи с этим по согласованию с клубами мы перенесли заседание на пятницу 12:00», - приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» после проигранного матча «Локомотиву» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (0:2) обратился в КДК с просьбой разобрать поведение Сухины перед началом игры. Согласно видеозаписи бывший арбитр, занимающий в настоящий момент пост начальника «Локомотива», выходил из судейской, не смотря на то, что ее запрещено посещать посторонним лицам.