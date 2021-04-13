Аджоев и Григалава получили трехматчевую дисквалификацию за инцидент в игре «Арсенала» с ЦСКА

Гиа Григалава и Гурам Аджоев, выступающие за тульский «Арсенал», дисквалифицированы КДК РФС на три матча по итогам встречи 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (1:2).

«В рапорте комиссара и протоколе матча было указано, что в «подтрибунке» была словесная перепалка между представителями клубов. Дополнительно получили рапорт от помощника судьи, он все описал подробно. Драки не было, рукоприкладства не было. Была словесная перепалка. Были представители ЦСКА, в том числе Василий Березуцкий (тренер армейцев), у Тулы - Аджоев-младший и Григалава», - приводят «РИА Новости» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Комитет также дисквалифицировал тренера ЦСКА Василия Березуцкого на два матча (один - условно) Кубка России с испытательным сроком (один год) и наложил на него штраф - 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Григалава и Аджоев обещали «проломить головы» наставникам армейцев.