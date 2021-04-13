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Женская сборная России вышла на чемпионат Европы, пройдя в плей-офф Португалию по сумме двух матчей
13 апреля 18:52
автор: Виктор Шарафудинов

Женская сборная России вышла на чемпионат Европы, пройдя в плей-офф Португалию по сумме двух матчей

Сегодняшняя встреча в Москве завершилась вничью.

Женская сборная России в четвертый раз подряд вышла в финальную часть чемпионата Европы.

В ответном матче плей-офф отборочного турнира россиянки на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве россиянки сыграли вничью с командой Португалии со счетом 0:0.

В первой игре, которая прошла в Лиссабоне 9 апреля, сборная Россия обыграла португалок с результатом 1:0. В той встрече единственный гол на 51-й минуте забила Нелли Коровкина.

Финальный турнир 13-го чемпионата Европы среди женщин пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2022 года. В соревнованиях примут участие 16 команд.

Ранее помимо сборной Англии право сыграть на ЧЕ получили команды Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Бельгия, Исландия, Испания, Финляндия, Австрия и Италия.

В прошлом россиянки пять раз выходили на чемпионат Европы и ни разу не вышли из группы, одержав лишь одну победу – 2:1 против итальянок в 2017 году.

Напомним, что в настоящее время женскую сборную тренирует Юрий Красножан.

Чемпионат Европы среди женщин 2022

Отборочный турнир

Плей-офф. Ответный матч

Россия – Португалия – 0:0

Россия: Тодуа, Машкова, Беломытцева, Кожинкова, Абдуллина, Самойлова, Козлова, Федорова, Смирнова, Черномырдина (Шеина, 46, Курочкина, 86), Коровкина.

Первый матч – 1:0

источник: «Советский спорт»
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