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13 апреля 18:42
автор: Александр Поволоцкий

Артур Григорьянц: Гилерме не сможет обжаловать двухматчевую дисквалификацию

Глава КДК РФС прокомментировал возможность голкипера «Локомотива» оспорить наказание.

«Гилерме не извинялся за свое поведение. Два матча дисквалификации нельзя обжаловать. Мы учли, что он не рецидивист, поэтому наказание минимальное», - цитируют «РИА Новости» Григорьянца.

Напомним, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать голкипера «железнодорожников» Маринато Гилерме на два матча из-за инцидента во встречи РПЛ против «Спартака».

Делегат матча зафиксировал оскорбительные речевки в адрес вратаря со стороны болельщиков «красно-белых». В «Спартаке» заявили, что Гилерме по ходу игры неоднократно провоцировал фанатов, показывая им неприличные жесты.

источник: «РИА Новости»
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