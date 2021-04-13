Артур Григорьянц: Гилерме не сможет обжаловать двухматчевую дисквалификацию

«Гилерме не извинялся за свое поведение. Два матча дисквалификации нельзя обжаловать. Мы учли, что он не рецидивист, поэтому наказание минимальное», - цитируют «РИА Новости» Григорьянца.

Напомним, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать голкипера «железнодорожников» Маринато Гилерме на два матча из-за инцидента во встречи РПЛ против «Спартака».

Делегат матча зафиксировал оскорбительные речевки в адрес вратаря со стороны болельщиков «красно-белых». В «Спартаке» заявили, что Гилерме по ходу игры неоднократно провоцировал фанатов, показывая им неприличные жесты.