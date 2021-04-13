КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 350 тыс. рублей

Санкт-Петербургский «Зенит» после заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) оштрафован за несколько нарушений, в том числе за демонстрацию нацисткой свастики, в общей сумме на 350 тыс. рублей.

«Болельщики «Зенита» на 75-й минуте вывесили свастику-коловрат и кельтский крест. За нарушение санитарного регламента - 50 тысяч штраф, за публичную демонстрацию нацисткой символики - 200 тысяч штраф, за скандирование ненормативной лексики - 100 тысяч», - приводит слова главы КДК Григорьянца «РИА Новости»

Напомним, что в матче 25-го тура РПЛ «Зенит» в гостевом матче победил «Сочи» со счетом 2:1.

По итогам тура сине-бело-голубые лидирует в турнире, набрав 54 очка.