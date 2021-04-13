Николай Наумов: Вина Гилерме есть, но «Спартак» наказали гораздо мягче

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал сегодняшние решения КДК РФС.

Контрольно-дисциплинарный комитет по итогам матча 25-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак» наказал вратаря железнодорожников Гилерме двухматчевой дисквалификацией за то, что футболист провоцировал болельщиков.

«Спартак» при этом за расистские выкрики фанатов в адрес Гилерме заплатит 500 тысяч рублей, а также будет вынужден провести одну домашнюю игру при пустых трибунах, если до завершения нынешнего сезона что-либо подобное повториться.

«Вина Гилерме, безусловно, есть, нельзя отвечать на провокации болельщиков и нужно сдерживать себя, – цитирует Наумова «РИА Новости». – С другой стороны, наказание жесткое – можно было отделаться одним матчем или, может быть, просто штрафом. Тем более, ту сторону наказали гораздо мягче: «Спартак» получил только штраф. А Гилерме… Ну ты же в возрасте, все прекрасно понимаешь, но, к сожалению, он не сдержался. Следовало сначала обратиться к судье по поводу оскорблений, и судья дал задание резервному арбитру, диктор сделал бы объявление и так далее. И это бы как-то сгладило ситуацию, а так – Гилерме неправ».