«Спартак» - о решении РФС по инциденту с Гилерме: Наказание можно назвать справедливым

«Клуб доволен, что КДК разобрался с неоднозначными вопросами. Рады, что разные моменты не увязали друг с другом. Мы понесли наказание, его можно назвать справедливым. Ответственность лежит на двух сторонах, в том числе на Гилерме. Поведение игрока не может оправдать расистские выкрики, но надо понимать, что массовых скандирований не было», - цитируют «РИА Новости» представителя «красно-белых».

Напомним, что КДК РФС принял решение наказать «Спартак» за неподобающее поведение болельщиков во время гостевого матча 25-го тура чемпионата России против «Локомотива». Клуб оштрафовали на 500 тысяч рублей и обязали провести один домашний матч без зрителей условно.

Гилерме был дисквалифицирован на два матча за жесты в сторону болельщиков соперника.