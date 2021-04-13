FARE: РФС наказал жертву расизма Гилерме, болельщики «Спартака» оскорбляют его уже пять лет

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала решения КДК РФС по итогам матча 25-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак».

Голкипер железнодорожников Гилерме дисквалифицирован на два матча за провокацию болельщиков красно-белых, а «Спартак» получил штраф в 500 тысяч и условно наказан одним домашним матчем без зрителей за расистские выкрики фанатов.

«В FARE очень разочарованы дисциплинарным решением РФС, поскольку оно практически наказывает жертву расизма, в то время как виновные не почувствуют последствий штрафа, – цитирует заявление организации Sport24.ru – Отложенное закрытие же вряд ли превратится в реальное наказание в принципе. Это абсолютно неправильный сигнал для футбола и общества, он рискует свести на нет весь прогресс, достигнутый в России в борьбе с дискриминацией в футболе в последние годы. Это решение только подстегнет расистов на трибунах оскорблять игроков, которые будут наказаны за любую реакцию.

Учитывая, что болельщики «Спартака» оскорбляли Гильерме на расовой почве почти в каждом матче за последние 5 лет и в этом сезоне уже были наказаны за такое же нарушение, отсроченное закрытие стадиона и небольшой штраф, с нашей точки зрения, не соответствуют правонарушению.

Мы призываем РФС пересмотреть процедуры и внести изменения в дисциплинарный кодекс».