Правительство Италии разрешило провести матчи Евро-2020 со зрителями

Правительство Италии дало согласие на присутствие 25% болельщиков на матчах чемпионата Европы по футболу на стадионе в Риме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

По словам ее президента таким образом исполнительная власть страны демонстрирует успешную борьбу с пандемией коронавируса.

Рим примет три матча группового этапа, включая матч открытия между сборными Италии и Турции, а также одну встречу четвертьфинальный стадии.

Напомним, что Евро-2020 примут 12 городов Европы, включая Санкт-Петербург. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.