«Локомотив»: Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными

Московский «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал заявление по ситуации со своим вратарем Маринато Гилерме.

«Мы все – Совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники Академии – выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринато Гилерме. В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера.

Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение.

Маринато Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счёте на табло», - говорится в заявлении.

Напомним, что болельщики московского «Спартака» во время матча 25-го тура чемпионата России скандировали в адрес вратаря «Локомотива» оскорбления по расовой принадлежности, за что клуб был наказан проведением одного матча без зрителей условно.