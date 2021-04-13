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13 апреля 20:38
автор: Виктор Шарафудинов

Рангник может стать следующим главным тренером «Айнтрахта»

В понедельник, 12 апреля стало известно, что 62-летний немец стал консультантом московского «Локомотива».

Ральф Рангник может стать новым главным тренером франкфуртского «Айнтрахта».

Об этом сообщает Sky Deutschland.

62-летнему Рангику во Франкфурте-на-Майне предлагают не только должность главного тренера, но и пост спортивного директора.

Сегодня, 13 апреля стало известно, что нынешний тренер «Айнтрахта» австриец Адольф Хюттер со следующего сезона будет работать с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Рангник ранее занимал должность руководителя спортивного департамента компании Red Bull, а также тренировал в немецкой бундеслиге «РБ Лейпциг», «Шальке 04», «Хоффенхайм» и «Штутгарт». Вчера немецкая пресса объявила о том, что он согласился стать консультантом московского «Локомотива».

источник: Sky Deutschland
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