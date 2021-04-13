Кавани может подписать контракт с «Бокой Хуниорс» до декабря 2023 года

Вице-президент «Бока Хуниорс» Хуан Рамон Рикельме продолжает работу над приобретением нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

По информации итальянского журналиста Николы Скира, менеджер ведет переговоры с агентом футболиста с февраля. «Бока» готова предложить форварду сборной Уругвая соглашение до 2023 года. Ранее наставник «Бока» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что английский клуб хочет продлить контракт с 34-летнем игроком.

В текущем сезоне чемпионата Англии Кавани провел 20 матчей, в которых забил семь мячей.