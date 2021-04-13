Кавазашвили - о дисквалификации Гилерме: Другого выбора у КДК РФС не было

«Можно предположить, что в данном случае в силу вступил один из пунктов положения регламента, в котором говорится, что любые попытки спровоцировать болельщиков или вызвать агрессию с их стороны недопустимы и наказываются определенными санкциями. Другого выбора у КДК РФС не было. Просто так никто бы не стал наказывать первого кандидата в сборную России. Но давайте не забывать о существовании апелляционного комитета, который может смягчить наказание. Там сидят три человека, и они спокойно могут отменить решение КДК в связи с тем, что данный инцидент не имел тяжких последствий», — пиводит «RT на русском» слова бывшего футболиста.

Гилерме был дисквалифицирован на два матча за жесты в сторону болельщиков соперника во время домашнего матча 25-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0).