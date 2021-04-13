«Челси» – «Порту». Стартовые составы

Лондонский «Челси» и «Порту» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Жоржиньо, Тьяго Силва, Канте, Пулишич, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Аспиликуэта, Хаверц.
Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Абрахам, Вернер, Зума, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Эмерсон.
«Порту»: Марчесин, Пепе, Урибе, Марега, Заиду, Груйич, Корона, Манафа, Мбемба, Отавио, Сержиу Оливейра.
Запасные: Клаудио Рамос, Диогу Лейте, Лум, Луис Диас. Тареми, Ромариу Бару, Тони Мартинес, Эванилсон, Нану, Сарр, Фабиу Виейра, Франсишку Консейсау.