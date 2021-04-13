Акинфеев установил рекорд по сыгранным минутам в чемпионатах России

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по количеству сыгранных в чемпионатах России минут. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Проведенный матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ротором» довел проведенное время Акинфеева на полях чемпионатах страны до 42 870 минут.

Прежним рекордсменом в этой категории был Сергей Игнашевич (42 848), который также провел большую часть своей карьеры в армейском клубе.

Отметим, что в текущем сезоне РПЛ капитан ЦСКА сыграл 23 матча, в которых пропустил аналогичное число голов.