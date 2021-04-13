«Ювентус» может приобрести Усмана Дембеле у «Барселоны»

Calciomercato утверждает, что ближайшим летом форвард «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в туринский «Ювентус».

Контракт 23-летнего французского нападающего с клубом из Каталонии рассчитан до 30 июня 2022 года, а потому после завершения нынешнего сезона «Барселона» будет заинтересована в трансфере, чтобы заработать на уходе Дембеле.

Напомним, что в августе 2017 года «Барселона» приобрела французского форварда у дортмундской «Боруссии» за 135 миллионов евро. С тех пор он забил 29 голов и сделал 20 результативных передач в 111 матчах за сине-гранатовых.