Представитель «Спартака» также заходил в судейскую комнату

Начальник московского «Спартака» Василий Козловцев заходил в судейскую после завершения дерби 25-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом». Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

«Я только что связался с Василием Козловцевым, он действительно заходил в судейскую после матча для передачи кода подтверждения протокола матча», - приводит слова Фетисова «РИА Новости».

Напомним, что ранее «Спартак» после проигранного матча «Локомотиву» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (0:2) обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой разобрать поведение начальника железнодорожников Станислава Сухины перед началом игры. Согласно видеозаписи, бывший арбитр выходил из судейской, по регламенту представители команд не имеют права входить в судейскую комнату ни до матчей, ни во время, ни после них.