Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе

На сегодняшней тренировке «Фиорентины» российский нападающий Александр Кокорин не принимал участие в работе с общей группой команды Джузеппе Якини.
FirenzeViola.it сообщает, что Александр тренировался индивидуально.
Напомним, что Кокорин пропустил пять последних матчей флорентийского клуба из-за травмы бедра. После перехода в «Фиорентину» из «Спартака» 30-летний форвард вышел на замену в трех встречах своей новой команды, в сумме отыграв 77 минут и заработав одно предупреждение.
В субботу, 17 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» – «Фиорентина».
источник: FirenzeViola.it