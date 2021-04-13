Красножан отметил вклад Фоминой в успехи женской сборной России по футболу

Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан после победы над сборной Португалии по сумме двух стыковых матчей поблагодарил бывшего наставника команды Елену Фомину.
«Я бы отметил Елену Александровну Фомину, которая начинала комплектовать эту команду, привила ей дисциплину, организованность», - приводит слова Красножана ТАСС.
Напомним, что Фомина работала с женской сборной России восемь лет, включая групповой этап отборочного турнира на чемпионат Европы 2022 года. В настоящий момент она возглавляет женскую команду московского «Локомотива».
источник: ТАСС