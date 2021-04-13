Санчо не поможет «Боруссии» в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов с «Манчестер Сити»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не сыграет в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против английского «Манчестер Сити». Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

По информации главного тренера «Боруссии» Эдина Терзича игрок не полностью восстановился после травмы бедра и пока тренируется по индивидуальной программе.

Ранее СМИ допускали возможность появления английского футболиста на поле.

Напомним, что в первой встрече сильнее оказался английский клуб, победивший со счетом 2:1.

Ответный матч пройдет завтра 14 апреля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».