Валерий Шмарнов: В чемпионате России обладатель золотых медалей известен заранее

Бывший капитан московского «Спартака» Валерий Шмаров недоволен решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) признать все решения главного судьи Кирилла Левникова в матче 25-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» - «Спартак» верными.

«Цирк, именуемый чемпионатом России по футболу, когда обладатель золотых медалей известен заранее, я комментировать не хочу. Так можете и написать. Бесплатный цирк. Больше у меня слов нет. На мой взгляд, против «Спартака» судьи допускают больше всего ошибок в текущем сезоне РПЛ. Стоит ли вести речь о предвзятости? Однозначно», - приводит слова Шмарова «RT на русском».

Напомним, красно-белые опротестовали три решения Левникова и его помощников. По мнению руководства «Спартака», арбитр должен был назначить три пенальти: на 44-й минуте за не зафиксированное судьями нарушение Александра Сильянова против Квинси Промеса, а также на 52-й и 87-й минутах после попаданий мяча в руки защитников «Локомотива» Пабло и все того же Сильянова.