СМИ: Сарри может возглавить «Тоттенхэм»

62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри может стать главным тренером английского «Тоттенхэма».

По информации Daily Mail, нынешний наставник «шпор» Жозе Моуриньо покинуть команду по окончании текущего сезона. Один из претендентов на замену португальцу является Сарри. К итальянцу также проявляют интерес «Наполи» и «Рома».

Последним местом работы Сарри был «Ювентус» Наставник покинул туринскую команду в начале августа прошлого года. С клубом он выиграл чемпионат Италии, но вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.