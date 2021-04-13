ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А не начался Реджана 0 Виртус Рим 0
Лига чемпионов 2-й тайм, 86' Челси 0 Порту 0 П1 6.20 Х 1.15 П2 11.0
Лига чемпионов 2-й тайм, 86' ПСЖ 0 Бавария 1 П1 16.0 Х 5.20 П2 1.24
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 53' Мафра 0 Каза Пия 3
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 14' Миннесота Тимб 25 Бруклин Нетс 38 П1 7.70 П2 1.08
13 апреля 23:37
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: Сарри может возглавить «Тоттенхэм»

Ранее специалист отклонил предложение «Фиорентины».

62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри может стать главным тренером английского «Тоттенхэма».

По информации Daily Mail, нынешний наставник «шпор» Жозе Моуриньо покинуть команду по окончании текущего сезона. Один из претендентов на замену португальцу является Сарри. К итальянцу также проявляют интерес «Наполи» и «Рома».

Последним местом работы Сарри был «Ювентус» Наставник покинул туринскую команду в начале августа прошлого года. С клубом он выиграл чемпионат Италии, но вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

источник: The Daily Mail
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Флорентино Перес сохранил свою должность президента "Реала"Страны участники группового этапа ЕВРО 2020: ШвецияЦСКА вышел в финал Кубка ГагаринаБрежнева поразила поклонников селфи в трусиках выше бедерКапризову запретили играть из-за убийства афроамериканцаВ РПЛ отреагировали на визит Сухины в судейскую комнату
Разборки в РФС принесли «Спартаку» ничью с «Локомотивом»
У арбитра Кирилла Левникова на КДК, посвященном скандальному матчу 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0), ошибок не нашли, "дело Станислава Сухины" перенесли на пятницу, а вратаря Гилерме наказали круче, чем тех, кто его оскорблял.
Рекордная комбинация с участием Головина и ЦСКА: экспресс из 18 событий принес игроку 4,5 миллиона
В один день в БК "Лига Ставок" были зафиксированы сверхкрупные выигрыши сразу по двум экспрессам, один из которых получился действительно уникальным.
Вместо хоккея с Капризовым – очередная волна коленопреклонения. Из-за чего отменили игру НХЛ
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом», который должен был состояться в ночь на вторник по московскому времени, перенесен из-за очередного убийства афроамериканца.
Пройти Надаля и не умереть. Что ждет Медведева, Рублева и других россиян в Монте-Карло
В княжестве Монако стартовал престижный теннисный турнир категории «Мастерс». В основной сетке – сразу четверо россиян. "Плеймейкер" оценил шансы каждого из них на победу.
Без Бензема и Месси: кто затмил звезд эль-класико. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Андрей Червиченко: Марко Николич — как очередная серия «Миссия невыполнима»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с "Плеймейкером" впечатлениями от центрального матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили "Локомотиву" 0:2.
Мужиков настоящих все меньше — что на поле, что на трибунах. Вывод из дерби «Локо» — «Спартак»
Отзвуки матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0), видимо, будут доноситься до нас еще какое-то время.
«Федун, снимай команду, хватит это терпеть». Реакция соцсетей на конфликт фанатов «Спартака» и Гилерме
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака", которые во время матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2) скандировали нецензурные кричалки в адрес вратаря соперников Гилерме. Пресс-служба красно-белыс уверяет, что русский бразилец сам провоцировал трибуны, показывая неприличные жесты.
Уже минус Капризов, Овечкин и Малкин. Коронавирус за океаном бьет по сборной России
«Плеймейкер» прикинул, кто из НХЛ может пополнить нашу сборную на стартующем 21 мая ЧМ-2021.
Орзул повела 5:0, Нагучева спасет суперкамбэк. Итоги 5-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул не знает поражений в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика