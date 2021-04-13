«Бавария» забила «ПСЖ» в ответном матче четвертьфинала ЛЧ всего один мяч и вылетела из турнира

«Бавария» победила в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 1:0, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать домашнее поражение со счетом 2:3. Таким образом в полуфинал вышел французский клуб за счет большего количества голов на выезде.

Не смотря на преимущество «ПСЖ» в первом тайме, отрезок остался за «Баварией» - счет в матче на 40-й минуте открыл нападающий Эрик Шупо-Мотинг.

Второй тайм вышел более равным, но голов в нем не было, что устроило подопечных Маурисио Почеттино.

Таким образом действующий победитель Лиги чемпионов «Бавария» прощается с турниром, а «ПСЖ» ждет победителя противостояния «Манчестер Сити» - «Боруссия» (Дортмунд), где определится соперник парижан по полуфиналу.

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