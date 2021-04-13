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«Бавария» забила «ПСЖ» в ответном матче четвертьфинала ЛЧ всего один мяч и вылетела из турнира
13 апреля 23:53
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК «ПСЖ»

«Бавария» забила «ПСЖ» в ответном матче четвертьфинала ЛЧ всего один мяч и вылетела из турнира

Мюнхенскому клубу для выхода в следующую стадию нужно было забивать минимум два гола.

«Бавария» победила в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 1:0, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать домашнее поражение со счетом 2:3. Таким образом в полуфинал вышел французский клуб за счет большего количества голов на выезде.

Не смотря на преимущество «ПСЖ» в первом тайме, отрезок остался за «Баварией» - счет в матче на 40-й минуте открыл нападающий Эрик Шупо-Мотинг.

Второй тайм вышел более равным, но голов в нем не было, что устроило подопечных Маурисио Почеттино.

Таким образом действующий победитель Лиги чемпионов «Бавария» прощается с турниром, а «ПСЖ» ждет победителя противостояния «Манчестер Сити» - «Боруссия» (Дортмунд), где определится соперник парижан по полуфиналу.

Лига Чемпионов
Четвертьфинал
Второй матч

«ПСЖ» (Париж) - «Бавария» (Мюнхен) - 0:1 (0:1).

Голы: Шупо-Мотинг, 40.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Диалло (Баккер, 58), Кимпембе, Паредес, Данилу Перейра, Гуйе, Дракслер (Кин, 73), Ди Мария (Эррера, 88), Мбаппе, Неймар.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Люка Эрнандес, Павар, Алаба, Мюллер, Киммих, Коман, Сане, Шупо-Мотинг (Хави Мартинес, 85), Дэвис (Мусиала, 71).

Предупреждения: Алаба, 52, Дагба, 55, Мюллер, 68, Эррера,90.

Первый матч - 3:2.

источник: «Советский спорт»
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