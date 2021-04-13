«Челси» уступил «Порту», но вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Челси» и «Порту» завершилась победой португальской команды со счетом - 1:0.
Единственный гол на 94-й минуте забил нападающий гостей Мехди Тареми.
Благодаря успеху в первом матче (2:0), в полуфинал турнира вышла команда из Лондон. В следующем раунде «Челси» сыграет с победителем противостояния между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем».
Лига чемпионов
1/4 финала
Второй матч
«Челси» (Лондон, Англия) – «Порту» (Португалия) – 0:1 (0:0)