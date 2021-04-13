«Челси» уступил «Порту», но вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

Пройти Надаля и не умереть. Что ждет Медведева, Рублева и других россиян в Монте-Карло

В княжестве Монако стартовал престижный теннисный турнир категории «Мастерс». В основной сетке – сразу четверо россиян. "Плеймейкер" оценил шансы каждого из них на победу.