Неймар признан лучшим игроком матча четвертьфинала ЛЧ «ПСЖ» - «Бавария»

УеЛучшим игроком ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» стал бразильский нападающий французского клуба Неймар. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 1:0, что устроило парижан, которые прошли в следующую стадию за счет трех забитых мячей на выезде в прошлой встрече команд.

По ходу второго матча бразилец начинал атаки своей команды и был активен в атаке, несколько раз пробив в каркас ворот.

«Все опасные моменты «ПСЖ» создавались за счет его индивидуальных качеств. Особенно опасен он был в ситуациях один на один - невероятный талант», - цитирует УЕФА своего технического наблюдателя Патрика Виейра.