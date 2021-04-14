Неймар признан лучшим игроком матча четвертьфинала ЛЧ «ПСЖ» - «Бавария»

УеЛучшим игроком ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» стал бразильский нападающий французского клуба Неймар. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, что встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 1:0, что устроило парижан, которые прошли в следующую стадию за счет трех забитых мячей на выезде в прошлой встрече команд.
По ходу второго матча бразилец начинал атаки своей команды и был активен в атаке, несколько раз пробив в каркас ворот.
«Все опасные моменты «ПСЖ» создавались за счет его индивидуальных качеств. Особенно опасен он был в ситуациях один на один - невероятный талант», - цитирует УЕФА своего технического наблюдателя Патрика Виейра.
источник: UEFA (УЕФА)