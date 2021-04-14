Кристиан Пулишич признан лучшим игроком четвертьфинала Лиги чемпионов «Челси» - «Порту»

Американский полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич признан лучшим игроком ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту», сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча завершилась победой португальского клуба со счетом 1:0, что устроило англичан, победивших в первом матче со разницей в два мяча.

По мнению технического наблюдателя УЕФА Козмина Контра Пулишич в ответной встрече «источал постоянную угрозу для «Порту» и заодно грамотно сыграл в обороне».

На счету американца единственный удар «Челси» в створ ворот «Порту».