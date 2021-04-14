Главный тренер «Челси» Тухель - о матче против «Порту»: Игра была очень напряженная

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, каким он увидел ответный четвертьфинал Лиги чемпионов между своей командой и «Порту».

«Получилась тяжелейшая схватка. Возможно, это была нелучшая игра для просмотра по ТВ, но с кромки поля она смотрелась как очень напряженная, очень быстрая игра. Было крайне сложно действовать против португальцев и уходить от их напора», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА с ссылкой на BT Sport.

Напомним, что матч закончился победой португальского клуба со счетом 1:0. Гол в компенсированное ко второму тайму время забил иранский нападающий Мехди Тареми.

«Челси» вышел в полуфинал по сумме двух встреч, благодаря победе в первом матче со счетом 2:0.