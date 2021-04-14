Главный тренер «ПСЖ» Почеттино: Мы не позволили «Баварии» часто врываться в наши владения

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал игру своей команды против в ответном матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Во время игры мы прилагали много усилий для того, чтобы поправить свою расстановку на поле. Чтобы улучшить картину игры, особенно на флангах. На этот раз мы уже не позволили сопернику так часто врываться в наши владения на высокой скорости. Жаль, что сами не забили, но сейчас мы все равно очень рады происходящему, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» победила «ПСЖ» со счетом 1:0, но этого не хватило для выхода в полуфинал турнира, так как в Германии сильнее был французский клуб (3:2), который прошел дальше по правилу выездного гола.