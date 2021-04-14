Нападающий «Порту» Тареми: Мы заслужили забить еще один гол

Иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми прокомментировал итог ответного матча своего клуба против лондонского «Челси» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, а также дал оценку выступлению своей команды в текущем сезоне главного футбольного турнира Старого Света.

«Мы могли бы выиграть крупнее, если бы нам повезло. Мы провели неплохой матч, но этого оказалось недостаточно. Мы заслужили забить еще один гол. Мы провели отличную Лигу чемпионов», - цитирует своего форварда пресс-служба Порту.

Напомним, что Тареми забил единственный гол в ответном четвертьфинале между «Челси» и «Порту», но этого оказалось недостаточно для прохода в следующую стадию турнира, так как в первой встрече английская команда победила со счетом 2:0.