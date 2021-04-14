Муса продолжит карьеру в Нигерии

Экс-футболист московского ЦСКА Ахмед Муса стал игроком клуба «Кано Пилларс», сообщает официальный сайт нигерийского клуба.
Контракт с 28-летним нападающим будет рассчитан до окончания сезона 2020/21.
Последним клубом футболиста был «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Ранее форвард выступал за нидерландский «Венло» и английский «Лестер».
Отметим, что «Кано Пилларс» в 19 матчах чемпионата Нигерии набрал 36 очков.
Напомним, что Муса выступал за московских армейцев с 2012 по 2016 год. За это время он стал трехкратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны и завоевал Кубок России.