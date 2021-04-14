Неймар - о продлении контракта с «ПСЖ»: Это больше не проблема

Форвард «ПСЖ» Неймар после выхода своей команды в 1/2 финала Лиги чемпионов прокомментировал ситуацию с продлением контракта с клубом.

«Продление контракта с «ПСЖ» больше не является проблемой. Очевидно, что в Париже я чувствую себя как дома», - приводит слова Неймара Goal.

Напомним, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0), но покинула турнир из-за правила выездного гола. Первая игра закончилась в пользу парижан - 3:2.

Бразильский нападающий выступает за столичную команду с 2017 года. В нынешнем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 22 матча во всех турнирах, отличившись 13-ю мячами и восемью голевыми передачами.