Стукалов - о назначении в «Уфу»: Мне нужно уже было делать следующий шаг в карьере

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал свое решение возглавить башкирский клуб.

«Мне нужно уже было делать следующий шаг в карьере, двигаться вперед. Первое предложение «Уфы» я был не готов принять, так как на тот момент «Велес» только входил в сезон: нам надо было сохранить прописку в ФНЛ.

Потом я дал понять президенту клуба, что если меня позовут в РПЛ, я буду рассматривать этот вариант. Так что он был в курсе всех этих моментов. И вот теперь я в «Уфе»», - приводит слова специалиста «СЭ».

Ранее Стукалов покинул московский «Велес» и заменил Рашида Рахимова на посту наставника уфимского клуба. Также специалист работал ассистентом главного тренера в «Химках», «Балтике» и «Соколе».

После 25 матчей в чемпионате России «Уфа» занимает 15-ю строчку, набрав 17 очков.