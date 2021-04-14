Иванов рассудит «Краснодар» и «Зенит», Мешков – «Спартак» и «Уфу»

Не рой другому яму. «Спартак» прокололся на том же, в чем обвинял «Локомотив»

«Спартак» с «Локомотивом» придумали новую игру. Чей начальник команды меньшее количество раз заходил в судейскую на стадионе в Черкизове – тот и победил.