Роман Павлюченко: После прихода Хиддинка в сборную России команда стала летать на боингах и айрбасах

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко рассказал об изменениях, произошедших после прихода Гуса Хиддинка в национальную команду.

«В первые дни Гус запомнился тем, что не понимал, как мы живем, на чем летаем и что едим. На сбор в Сочи мы летели на старом Як-42, в который надо было заходить по лестнице через задний отсек, - я сидел в самом конце и слышал, как испуганный Гус ругался на английском: «Что это за самолет, мы вообще долетим?» После этого летали только на боингах и айрбасах», - приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Хиддинк был главным тренером сборной России с 2006 по 2010 год. Специалист привел россиян к бронзовым медалям на чемпионате Европы-2008.

Также нидерландский тренер работал в национальных командах Австралии, Нидерландов и Южной Кореи.

С 2020 года он возглавляет сборную Кюрасао.