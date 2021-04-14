Илья Казаков: У «Ливерпуля» нет шансов в матче против «Реала»

Известный комментатор и бывший пресс-аташе сборной России Илья Казаков считает, что у «Ливерпуля» нет шансов обыграть «Реал» и пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой игре 1/4 финала Королевский клуб в Мадриде победил прошлогоднего чемпиона Англии со счетом 3:1.

«В первом матче англичане сыграли очень неубедительно, – цитирует Казакова «РБ-Спорт». – Исключением стал короткий отрезок в начале второго тайма. Даже несмотря на то, что ответный матч пройдет на «Энфилде», я не вижу у них шансов удачно обернуть для себя ответную игру.

«Реал» в прекрасной форме. Это касается не только первого матча с «Ливерпулем», но и ситуации в испанской примере, недавнего матча против «Барселоны». «Мадрид» выглядит целостно, чего не скажешь о «Ливерпуле», у которого есть проблемы в обороне.

Ну и «Ливерпуль» против испанских клубов играет очень-очень неудачно. Плюс за «Реалом» как топ-клубом есть убедительная статистика. Обычно после победы в плей-офф в первом матче команда очень уверенно играет и вторую встречу. «Ливерпуль» полезет вперед, возможно забьет, но в итоге проиграет».