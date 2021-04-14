Юрий Батуренко: «Ротору» нужно реальное усиление сделать, но сначала надо остаться в РПЛ

Старший тренер «Ротора» Юрий Батуренко заявил, что команда получит усиление состава и сохранит бывшего защитника «Локомотива» Соломона Кверквелию. Но чтобы это произошло волгоградцам необходимо сохранить место в РПЛ по итогам сезона.

«Нужны футболисты, причем больше даже количественно, – отметил Батуренко в интервью «Известиям». – К тем, кто есть у нас сейчас, вопросов нет. Они стараются сделать все, чтобы «Ротор» остался в премьер-лиге. И дай бог, чтобы это получилось. Но надо реальное усиление сделать. В помощь тем, кто уже есть.

Будем пытаться удержать Кверквелию. Но пока ни о чем не говорили. Надо сначала остаться в РПЛ».

После 25 туров «Ротор» занимает 14-е место, находясь в зоне переходных матчей. Волгоградцы набрали 18 очков и в последних четырех встречах потерпели четыре поражения.

Батуренко 20 марта возглавил команду после увольнения Александра Хацкевича.