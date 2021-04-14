Сборная России проведет матчи против Польши и Болгарии накануне чемпионата Европы

Официальный сайт Российского футбольного союза сообщил о том, что организация согласовала проведение двух товарищеских матчей национальной сборной России в рамках подготовки к чемпионату Европы.

1 июня команда Станислава Черчесова сыграет в польском Вроцлаве с командой Польши, а 5 июня в Москве на «ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» состоится матч Россия – Болгария.

Известно и время начала июньских игр. Выездной матч против поляков начнется в 21:45 по московскому времени, а домашняя встреча против болгар – в 18:00.

Напомним, что на групповой стадии Евро сборная России 12 и 16 июня сыграет в Санкт-Петербурге с командами Бельгии и Финляндии, а 21 июня в Копенгагене состоится матч Дания – Россия.