Агент Кварацхелии встретится со спортивным директором «Аякса» Овермарсом

В ближайшее время Мамука Джугели, агент футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии, проведет встречу со спортивным директором амстердамского «Аякса» Марком Овермарсом.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», лидер чемпионата Нидерландов заинтересован в переходе 20-летнего грузинского полузащитника ближайшим летом.
Портал Transfermarkt оценивают нынешнюю трансферную стоимость Кварацхелии в 15 млн евро. По информации итальянской прессы к Хвиче также проявляют интерес «Ювентус», «Интер», «Милан» и дортмундская «Боруссия».
источник: «Спорт-Экспресс»