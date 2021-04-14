Ашот Хачатурянц: По поводу начальника «Спартака» от «Локомотива» никаких материалов не поступало

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что на заседании КДК будет рассмотрено только дело Станислава Сухины, по поводу присутствия начальника «Спартака» Василия Козловцева в судейской комнате после матча с «Локомотивом» (0:2) в комиссию никаких материалов предоставлено не было.

«На КДК в пятницу будет рассмотрено дело Сухины. Про начальника «Спартака» я ничего не знаю. От «Локомотива» никаких материалов не поступало. Это вопросы к КДК, там есть свой руководитель», - приводит слова Хачатурянца Sport24.ru.

Напомним, что за нахождение в «судейской» перед матчем 25-го тура РПЛ со «Спартаком» начальник железнодорожников Сухина может получить пожизненное отстранение от футбола, а «Локомотиву» грозит техническое поражение.