Де Дзерби, которого пресса отправляла в «Спартак», рассказал о желании поработать за границей

Главный тренер итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби рассказал о желании поработать в какой-нибудь другой стране.

«Я счастлив работать в «Сассуоло», однако должно совпасть несколько условий, чтобы я остался в команде на следующий сезон, – заявил Де Дзерби в интервью для SportItalia. – Я не скрываю того факта, что я хотел бы потренировать за границей. В качестве футболиста я выступал за пределами Италии, и этот опыт способствовал моему прогрессу».

Напомним, что в декабре прошлого года La Gazzetta dello Sport сообщала о переговорах Де Дзерби с московским «Спартаком». Тренер «Сассуоло» в последствии эту информацию опровергал.

В качестве футболиста Де Дзерби играл за румынский «ЧФР Клуж» с 2010 по 2012 годы. «Сассуоло» он тренирует с июня 2018 года.

В нынешнем сезоне зелено-черные занимают в серии А восьмое место, набрав 43 очка в 30 турах.