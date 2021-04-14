Виктор Онопко – о возможном уходе Василия Березуцкого в «Краснодар»: Это вброс

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко отреагировал на новость о том, что Василий Березуцкий в ближайшее время покинет тренерский штаб армейцев ради перехода в «Краснодар».

«Официальной информации нет – конечно, это вброс, – заявил Онопко в интервью для Sport24.ru – Уже не первый раз такое происходит. Надоело, честно говоря. Не понимаю, в чьих интересах это делается.

ЦСКА – серьезный клуб и надо как-то основательно подходить к информации, потому что я тоже могу много чего вбросить. Значит, кому-то это выгодно, раз делают так».

Напомним, что бывший главный тренер ЦСКА Гончаренко 6 апреля получил новую работу в «Краснодаре».