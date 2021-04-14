Станислав Сухина: Я в судейскую не заходил, я был в предбаннике, чтобы взять копию протокола

Начальник команды московского «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал обвинение со стороны «Спартака» в том, что он заходил в судейскую команду перед воскресным дерби.

11 апреля железнодорожники обыграли красно-белых на своем поле со счетом 2:0. «Спартак» просил ЭСК РФС разобрать работу судейской бригады Кирилла Левникова, утверждая, что нужно было назначить три пенальти в ворота «Локомотива», однако все решения арбитра из Санкт-Петербурга были признаны верными.

«Я в судейскую не заходил, – заявил Сухина в интервью для «РБ-Спорт». – Там есть предбанник. Вот в нем я и был. Копию протокола же надо взять. Проверить свой состав и посмотреть состав гостей

Жареного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела. К сожалению, люди у нас часто все переворачивают. Вчера еще написали, что я приехал на КДК, хотя уже несколько дней нахожусь в командировке в Австрии.

Поймите, на всех стадионах происходит все то же самое. Только почему-то именно после этого матча решили об этом заговорить. Как-то искусственно создали скандал.