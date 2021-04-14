«Ювентус» летом продаст Рабьо и Рэмзи и намеревается приобрести Чалханоглу у «Милана»

La Repubblica сообщает, что после завершения нынешнего сезона «Ювентус» намерен продать двух полузащитников – валлийца Аарона Рэмзи и француза Адриана Рабьо.
Уровень их игры не устраивает тренерский штаб Андреа Пирло и руководителей туринского клуба.
По сведениям источника, «Ювентус» собирается усилить свой состав, пригласив полузащитника сборной Турции Хакана Чалаханоглу из «Милана» и хавбека сборной Италии Мануэля Локателли из «Сассуоло».
И Рэмзи, и Рабьо перешли в туринский клуб на правах свободных агентов летом 2019 года. Валлиец ранее выступал за лондонский «Арсенал», а француз – за «Пари Сен-Жермен».
источник: La Repubblica