Дюков поздравил женскую сборную России с выходом в финальную часть Евро-2022

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поздравил женскую сборную России с выходом в финальную часть чемпионата Европы-2022, который пройдет в Англии с 6 по 31 июля.

«Поздравляю женскую сборную России с выходом в финальную часть Евро-2022. На протяжении отборочного турнира и в стыковых матчах против сильной сборной Португалии наша команда показала свои лучшие качества и волю к победе.

Отмечу работу нового тренерского штаба во главе с Юрием Красножаном, который смог за короткое время физически и тактически подготовить команду к стыковым матчам, а также благодарю Елену Фомину, которая вывела сборную в стыки.

РФС уделяет большое внимание женскому футболу и сделает все возможное, чтобы обеспечить для команды лучшие условия подготовки к чемпионату Европы в Англии», – сказал Дюков.

Напомним, что женская сборная России оформила выход на ЧЕ-2022 по итогам двухматчевого противостояния с командой Португалии.