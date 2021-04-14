Черчесов - о матчах накануне ЧЕ: Польша знакома тренерскому штабу, Болгария - добротная команда

«Первую встречу после австрийского сбора традиционно проводим в одной из европейских стран, вторую — в Москве. На этот раз нам предстоит сыграть во Вроцлаве со сборной Польши — соперником, возможности которого хорошо знакомы нашему тренерскому штабу, ведь мы работали в польском чемпионате с «Легией». Команда очень сильная, мастеровитая, располагающая отличным подбором исполнителей.

Болгарская сборная в последнее время не является постоянным участником чемпионатов мира и Европы, но сейчас представляет собой добротную неуступчивую команду. Сыграем с Болгарией 5 июня на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина, где в прошлом году проводили домашние матчи Лиги наций», - приводит слова Черчесова пресс-служба национальной команды.

1 июня сборная России сыграет с командой Польши, а 5 июня состоится домашний матч с Болгарией.

На групповой стадии ЧЕ-2020 подопечные Черчесова 12 и 16 июня сыграет в Санкт-Петербурге с командами Бельгии и Финляндии, а 21 июня в Копенгагене состоится матч с Данией.