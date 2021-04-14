Виктор Онопко: Не стал бы говорить, что Василий Березуцкий предал ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал решение Василия Березуцкого о расставании с московским клубом.

«Я был поражен такой новостью и для меня это стало неожиданностью, – отметил Онопко в интервью для Sport24.ru – Не стал бы говорить, что это предательство ЦСКА. Нужно знать суть и причины, почему Василий принял такое решение.

Не думаю, что он обиделся на ЦСКА из-за перестановок и смены главного тренера. Он помощник, а есть руководство, которое принимает решения о назначении главного тренера. Просто если тебя не устраивает быть помощником, то иди бери команду и тренируй ее.

Будет интересно посмотреть на его работу в «Краснодаре». У Галицкого поменялась стратегия. Если раньше была больше ставка на своих воспитанников, то теперь поменяется вектор: будут три иностранца-белоруса и один из Москвы. Может, это на пользу пойдет команде».

Гончаренко 22 марта покинул ЦСКА, а 6 апреля был назначен главным тренером «Краснодара». Именно по его приглашению Василий Березуцкий в августе прошлого присоединился к тренерскому штабу армейцев.